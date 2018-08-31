Сахалинский кинофестиваль подвел итоги

© Алексей Юшенков

Сегодня, 31 августа, в Южно-Сахалинске вручены призы VIII Международного кинофестиваля «Край света. Восток».

Жюри, в состав которого входили режиссеры Таминех Милани (Иран, председатель), Алексей Герман-младший (Россия) и Алексей Попогребский (Россия), сценарист О Чжун-Ми (Южная Корея) и актриса Мария Шукшина (Россия) присудило призы в четырех конкурсных номинациях:

Лучший фильм — «Соблазнитель» (реж. Милад Алами),

(реж. Милад Алами), Лучший режиссер — Алексей Федорченко (фильм «Война Анны»),

(фильм «Война Анны»), Лучшая мужская роль — Куандык Дюсенбаев (фильм «Ласковое безразличие мира»),

(фильм «Ласковое безразличие мира»), Лучшая женская роль — Ната Мурванидзе (фильм «Страшная мать»),

а также специальный приз жюри — фильму «Груз» Огнена Главонича с формулировкой «За неизвестную историю, рассказанную по-новому».

Мэр Южно-Сахалинская Сергей Надсадин вручил свой персональный приз картине «Сахалин как первая любовь» Натальи Титаевой. Приз зрительских симпатий получил фильма «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.

Фестиваль «Край света. Восток» проходил в Южно-Сахалинске с 24 по 31 августа. За это время на четырех основных фестивальных площадках было показано более 120 фильмов.

Одним из главных событий фестиваля стал конкурс кинопроектов, в котором участвовали 28 фильмов, содержательно связанных с Сахалинской областью. По итогам двух туров экспертный совет конкурса выбрал шесть лучших проектов и рекомtндовал их к финансовой поддержке правительством Сахалинской области.

На фестивале работали детская анимационная мастерская «Острова», подростковая «Кинолаборатория», продюсерская мастерская «Успех!» и мастерская дизайна «24/7».

«Мы надеемся, что уже в следующем году у фестиваля "Край света" появится юный последователь — кинофестиваль "Игра света", главными организаторами и идеологами которого станут сахалинские школьники, выпускники наших мастерских», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

Также фестиваль «Край света» готовится расширить свою географию: весной 2019 года в Калининграде впервые пройдет международный кинофестиваль «Край света. Запад».



