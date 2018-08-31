Ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых откроется в Новой Третьяковке

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) откроет свой новый выставочный сезон международным межмузейным проектом «В будущее возьмут не всех» – первой большой ретроспективой Ильи и Эмилии Кабаковых, которая пройдет в Новой Третьяковке с 7 сентября по 13 января.

«Проект, над которым Третьяковская галерея работала вместе с галереей Тейт Модерн и Государственным Эрмитажем, уже был представлен в Лондоне и Санкт-Петербурге со своими особенностями экспозиции и составом экспонатов», — сообщает сайт ГТГ.

«В будущее возьмут не всех» — название инсталляции, которая занимает центральное место в экспозиции, охватывающей почти 60 лет, — от ранних работ Ильи Кабакова, созданных до отъезда из СССР, до инсталляций, макетов и живописных серий последних лет.

В составе экспозиции около 500 произведений. Впервые собраны вместе программные картины, рисунки, объекты и инсталляции художников, в том числе альбомы «Десять персонажей», инсталляции «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», «Случай в коридоре возле кухни», «Мусорный человек или человек, который никогда ничего не выбрасывал», «Три ночи», «Лабиринт. Альбом моей матери».

Московская выставка Кабаковых будет отличаться от выставок в Лондоне и Петербурге тем, что на ней будут представлены инсталляция «Пустой музей» и несколько ключевых произведений Ильи Кабакова из частных собраний.

Перед открытием выставки в Новой Третьяковке состоится премьера фильма журналиста и телеведущего Антона Желнова «Бедные люди. Кабаковы», созданного Музеем современного искусства «Гараж» к 85-летию Ильи Кабакова. Премьера назначена на 6 сентября и пройдет в летнем кинотеатре «Гаража», 8 сентября фильм покажут в музейном кинотеатре ГТГ, а 13 сентября он выйдет в прокат.







