Фестиваль «Части света» во второй раз пройдет в Петербурге

8 сентября в Юсуповском саду в Петербурге состоится второй фестиваль всемирной музыки «Части света».

Отбором музыкантов, которые будут выступать на сцене «Частей света», занимается идейный вдохновитель и арт-директор фестиваля Борис Гребенщиков.

«В мире очень мало музыки, особенно такой, которая могла бы нас пробудить и напомнить нам, что Музыка — это великое дело, — говорит он. — Есть музыка, которую не показывают по телевидению, но она прекрасна, именно ее мы показываем на фестивале "Части света"».

В этом году на главной сцене состоятся выступления российской фолк-группы «Мельница», британской электро-афро-фанк группы Ibibio Sound Machine, этно-группы Gulaza из Израиля и финского трио Kimmo Pohjonen Skin.

Также среди участников фестиваля ансамбль народной песни из Норильска «Белое злато», гитарист и композитор из Йошкар-Олы Гоша Арбан, композитор, вокалистка и мультиинструменталистка Мария Помяновска (Польша) и ситаристка Шима Мухерджи (Великобритания). По традиции, финальное шоу «Частей света» подготовит международный коллектив музыкантов Аквариум International.

Помимо музыки на фестивале будут фудкорт с экзотической кухней, большой лекторий о путешествиях и мастер-классы по игре на традиционных музыкальных инструментах, выставки и «Всемирный рынок» сувениров, одежды и экзотических музыкальных инструментов.

Фестиваль проводит компания «Светлая музыка», организаторы фестивалей STEREOLETO, St. Petersburg Craft Event, концертов групп Kraftwerk, ALT-J, Metronomy и др.







