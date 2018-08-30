Фестиваль «Части света» во второй раз пройдет в Петербурге© worldmusicfest.ru
8 сентября в Юсуповском саду в Петербурге состоится второй фестиваль всемирной музыки «Части света».
Отбором музыкантов, которые будут выступать на сцене «Частей света», занимается идейный вдохновитель и арт-директор фестиваля Борис Гребенщиков.
«В мире очень мало музыки, особенно такой, которая могла бы нас пробудить и напомнить нам, что Музыка — это великое дело, — говорит он. — Есть музыка, которую не показывают по телевидению, но она прекрасна, именно ее мы показываем на фестивале "Части света"».
В этом году на главной сцене состоятся выступления российской фолк-группы «Мельница», британской электро-афро-фанк группы Ibibio Sound Machine, этно-группы Gulaza из Израиля и финского трио Kimmo Pohjonen Skin.
Также среди участников фестиваля ансамбль народной песни из Норильска «Белое злато», гитарист и композитор из Йошкар-Олы Гоша Арбан, композитор, вокалистка и мультиинструменталистка Мария Помяновска (Польша) и ситаристка Шима Мухерджи (Великобритания). По традиции, финальное шоу «Частей света» подготовит международный коллектив музыкантов Аквариум International.
Помимо музыки на фестивале будут фудкорт с экзотической кухней, большой лекторий о путешествиях и мастер-классы по игре на традиционных музыкальных инструментах, выставки и «Всемирный рынок» сувениров, одежды и экзотических музыкальных инструментов.
Фестиваль проводит компания «Светлая музыка», организаторы фестивалей STEREOLETO, St. Petersburg Craft Event, концертов групп Kraftwerk, ALT-J, Metronomy и др.
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