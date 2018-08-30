Российский Forbes перешел к новому владельцу

У российской версии финансово-экономического журнала Forbes сменился владелец, им стал предприниматель Магомед Мусаев.

Как сообщают «Ведомости», он купил 100% издания у Александра Федотова, владельца медиагруппы ACMG, которой с 2015 года принадлежала лицензия на Forbes в России.

Также сообщается, что издателем Forbes снова будет Наталья Гандурина, исполняющим обязанности главного редактора — Николай Мазурин, а редакционным директором — Николай Усков, который в начале июня был уволен Федотовым с должности главного редактора журнала.

В ACMG отметили, что Гандурина и Усков отзовут свои иски к медиагруппе, а Федотов — свой иск к Ускову. Погашение долгов Forbes возьмут на себя структуры Мусаева.

Новый владелец журнала рассказал РБК, что для обеспечения независимости редакционный политики будет создан совет директоров, большинство голосов в котором будет принадлежать независимым директорам. В совет Мусаев намерен пригласить бывших главных редакторов Forbes Елизавету Осетинскую, Максима Кашулинского и Эльмара Муртазаева.











