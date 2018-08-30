В Петербурге приостановлено выселение «Мемориала»© Карповка
Комитет имущественных отношений Петербурга (КОИ) приостановил расторжение договора аренды и выселение из занимаемого помещения благотворительной историко-просветительской правозащитной общественной организации «Мемориал».
Об этом сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского, передает «Интерфакс».
В своем фейбуке Вишневский написал, что, по словам губернатора, КОИ ведет «дополнительную работу».
Депутат также поблагодарил уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, «который активно включился в решение возникшей проблемы и обсуждал эту ситуацию с губернатором».
В середине августа петербургский «Мемориал» получил письмо из КОИ. В нем говорилось, что городская комиссия по распоряжению имуществом решила расторгнуть договор аренды на помещение на Разъезжей улице, которое «Мемориал» занимает с 1997 года.
Как пояснила ранее исполнительный директор петербургского «Мемориала» Галина Школьник, срок аренды помещения закончился в феврале 2017 года, с лета 2016 года руководство «Мемориала» просит власти Петербурга продлить договор.
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