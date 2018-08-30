Умер Иосиф Кобзон© КНК Медиа
Сегодня, 30 августа, в Москве в возрасте 80 лет умер эстрадный певец Иосиф Кобзон.
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на родственников артиста.
Иосиф Давыдович Кобзон родился в 1937 году в городе Часов Яр Донецкой области, в 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум, где состоялись его первые публичные выступления. Впоследствии также окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала.
Первая пластинка с записями Иосифа Кобзона вышла в 1962 году, на ней были песни Аркадия Островского и Александры Пахмутовой. В 1964 году певец стал лауреатом конкурса в Сопоте в Польше, в 1965 году занял первые места на международном конкурсе «Дружба» в Варшаве, Берлине и Будапеште, в 1966-м стал лауреатом Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни, в 1968-м — лауреатом международного конкурса «Золотой Орфей».
В 1959–1962 годах Иосиф Кобзон был солистом Всесоюзного радио, в 1962–1965 годах — солистом Госконцерта, в 1962–1989 годах — солистом Москонцерта. За свою карьеру певец записал около трех тысяч песен, побывал с гастролями более чем в ста странах мира.
В 1989 году Иосиф Кобзон был избран народным депутатом СССР, с 1997 года избирался депутатом Госдумы, занимал пост первого заместителя председателя комитета по культуре.
Лауреат государственных наград СССР, России и других стран, народный артист СССР (1987).
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