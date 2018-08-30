На семейном фестивале в Москве выступят Noize MC и Найк Борзов© Kids Rock Fest
Известные российские исполнители, в том числе Noize MC и Найка Борзова, примут участие в пятом семейном музыкальном фестивале Kids Rock Fest, который состоится 2 сентября в московском парке «Красная Пресня».
Помимо Noize MC и Найка Борзова на фестивале выступят группы «Маша и Медведи», «Приключения Электроников», «Мистер Твистер», Easy Dizzy, Vanyn и «Аттракцион Воронова».
В музыкальной программе Kids Rock Fest также выступления Stop Time Band, «Крутые Рокеры», «Молодая Шпана» и другие детские и подростковые группы.
Кроме того, организаторы фестиваля обещают музыкальные и танцевальные мастер-классы, интерактивные зоны, связанные с музыкой, познавательные и развлекательные игры и специальный фудкорт с вкусной и здровой едой.
Подробнее о программе Kids Rock Fest 2018 можно узнать на сайте фестиваля.
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