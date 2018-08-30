Катерина Гордеева и Роман Супер сняли фильм о деле «Седьмой студии»

© Амурские волны / YouTube

Журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер, а также Александр Уржанов, Виктор Вохминцев и Михаил Оркин сняли и выложили в свободный доступ в интернете документальный фильм «Как Серебренников потратил 218 миллионов», посвященный делу «Седьмой студии» и Кириллу Серебренникову.

«Мы — журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер — попытались разобраться, в чем суть этого дела. Говорили с людьми, знающими, что такое театр — в том числе с точки зрения денег. Изучали финансовые документы. Общались с теми, с кем никому прежде не удавалось. Разбирались, почему овации зрителей и комплименты Минкульта обернулись арестами. И конечно, ходили на все судебные заседания», — говорится в пояснении к фильму на YouTube.

По делу «Седьмой студии» проходят ее создатель Кирилл Серебренников, экс-гендиректор Юрий Итина, экс-генпродюсер Алексей Малобродский, экс-главбух Нина Масляева и экс-продюсер Екатерина Воронова, а также директора РАМТ Софьи Апфельбаум. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили более ста миллионов рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

«На "Платформе" были финансовые нарушения, но не те, о которых говорит следствие. Отвечаем какие», — пишет Гордеева в своем фейсбуке.

По ее словам, одной из задач фильма также было рассказать о том, «что сделал этот год со всеми участниками процесса», в нем есть интервью с отцом Серебренникова «и кое-что такое, что вам предстоит увидеть самим».



















