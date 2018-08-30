Ходорковский прекратил поддержку ЦУР

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Михаил Ходорковский заявил о прекращении поддержки Центра управления расследованиями (ЦУР), который занимался организацией последней командировки режиссера Александра Расторгуева, журналиста Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко, погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Заявление Ходорковского появилось вечером 29 августа на сайте «МБХ медиа». Свое решение он принял «в связи с публикациями последних дней»: ФАН (27 августа) и BBC (29 августа) опубликовали расшифровки переговоров Расторгуева, Джемаля и Радченко, сотрудников ЦУРа, и предполагаемого консультанта съемочной группы в ЦАР.

«По результатам изучения всех доступных мне материалов и обсуждения результатов с опытными журналистами-расследователями, я пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера). Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа, — пишет Ходорковский. — Даже частичная ответственность — это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю, в качестве инвестора, поддерживать проект "Центр управления расследованиями"».

Незадолго до публикации заявления Ходорковского главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин сообщил, что уходит в отставку. «ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора», — написал он в своем фейсбуке.

Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были убиты 30 июля в ЦАР, где они снимали фильм о деятельности в этой стране российской «Частной военной компании Вагнера».







