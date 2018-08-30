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Назначен новый гендиректор РГБ

News_detailed_picture© Телеканал «Россия-Культура»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадима Дуду, возглавлявшего Всероссийскую библиотеку иностранной литературы имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ).

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее исполняющим обязанности гендиректора РГБ был Владимир Гнездилов.

Согласно распоряжению Медведева, опубликованному на официальном портале правовой информации, Вадим Дуда назначен гендиректором РБГ на пять лет.

Вадим Дуда окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик, работал в структуре Ассоциации инженерных вузов России, руководил компанией, оказывающей консалтинговые услуги в области внешнеэкономической деятельности, во второй половине 1990-х руководил проектом создания компании по экспорту и авиационным перевозкам в Дубай, затем возглавлял несколько IT-компаний.

В 2012–2013 годах Дуда занимал должность директора департамента информационной политики и международных связей Министерства культуры РФ, c 2013 года исполнял обязанности ректора Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, в 2015 году стал гендиректором ВГБИЛ, сменив на этом посту Екатерину Гениеву.









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