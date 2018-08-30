Исторический музей собирает деньги на ремонт памятника Минину и Пожарскому

Государственный исторический музей (ГИМ) объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Стоимость работ оценивается в 46 млн рублей.

Как отмечает сайт ГИМ, памятник Минину и Пожарскому — это первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году

«Объединив усилия, мы сможем сберечь для последующих поколений этот символ нашей страны, явив неравнодушие к сохранению национального культурного наследия. 200 лет назад подъем общенационального патриотического настроения позволил воздвигнуть на Красной площади монумент, и по сей день символизирующий силу, могущество духа и безграничную любовь к Родине ее защитников во все времена. Мы обращаемся к социально-ответственным организациям и всем неравнодушным гражданам нашей страны с просьбой о поддержке проекта реставрации поистине народного памятника», — цитирует ТАСС директора ГИМ Алексея Левыкина.

В ведение музея памятник был передан в конце 2016 года. «Специалисты получили возможность детально исследовать памятник, сделав заключение, что его состояние вызывает серьезные опасения. Для сохранения монумента необходима безотлагательная реставрация. По оценкам специалистов, стоимость работ составляет 46 млн рублей», — пояснили в пресс-службе ГИМ.

Также сообщается, что в течение года монумент будет демонтирован с постамента на Красной площади и перевезен в мастерские, где будет осуществляться реставрация. Одновременно специалисты проведут работы по комплексной реставрации постамента и украшающих его барельефов.







