Театр Сац проводит третью международную академию старинной оперы© Opera Omnia
2 сентября в Московском гоcударственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац начнутся занятия третьей международной Академии старинной оперы Opera Omina. В программе мастер-классы и лекции, гала-концерты, конференция, посвященная Генри Перселлу, и показы его оперы «Король Артур».
Академию старинной оперы Opera Omina создали на базе Театра Сац его художественный руководителель и главный режиссер Георгий Исаакян и однин из лучших барочных арфистов мира Эндрю Лоуренс-Кинг.
«С одной стороны, наша Академия носит аутентичный, исследовательский характер, с другой неразрывно связана с живым театром, — говорит Георгий Исаакян. — На занятиях прорабатываются конкретные партитуры, проводятся мастер-классы для инструменталистов, вокалистов, режиссеров, музыковедов. Заканчивается же каждая сессия показом подготовленной со студентами постановки. В прошлом году ею стало театральное исследование/реконструкция утраченной оперы Клаудио Монтеверди "Аrianna à la recherche"/"Ариадна — в поисках утраченного"».
В этом году студенты академии будут работать над оперой Генри Перселла «Король Артур», заключительные показы которой состоится 12 и 13 сентября на Малой сцене Театра Сац.
Им будут предшествовать:
- мастер-классы всемирно известных мастеров музыки барокко Эндрю Лоуренса-Кинга, Хавьера Диаса Латорре, Майкла Чанса и Тани Скок для вокалистов, инструменталистов, артистов, музыковедов (2–11 сентября, участие по регистрации);
- лекция Георгия Исаакяна «Режиссер в барочной опере в современном музыкальном театре» (2 сентября);
- лекция Эндрю Лоуренса-Кинга «Дирижер в барочной опере в современном музыкальном театре» (3 сентября);
- конференция Round Table Academy, посвященная Генри Перселлу (2–3 сентября);
- гала-концерт студентов осенней сессии Академии старинной музыки Opera Omnia;
- гала-концерт мастеров музыки барокко.
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