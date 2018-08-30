Театр Сац проводит третью международную академию старинной оперы

2 сентября в Московском гоcударственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац начнутся занятия третьей международной Академии старинной оперы Opera Omina. В программе мастер-классы и лекции, гала-концерты, конференция, посвященная Генри Перселлу, и показы его оперы «Король Артур».

Академию старинной оперы Opera Omina создали на базе Театра Сац его художественный руководителель и главный режиссер Георгий Исаакян и однин из лучших барочных арфистов мира Эндрю Лоуренс-Кинг.

«С одной стороны, наша Академия носит аутентичный, исследовательский характер, с другой неразрывно связана с живым театром, — говорит Георгий Исаакян. — На занятиях прорабатываются конкретные партитуры, проводятся мастер-классы для инструменталистов, вокалистов, режиссеров, музыковедов. Заканчивается же каждая сессия показом подготовленной со студентами постановки. В прошлом году ею стало театральное исследование/реконструкция утраченной оперы Клаудио Монтеверди "Аrianna à la recherche"/"Ариадна — в поисках утраченного"».

В этом году студенты академии будут работать над оперой Генри Перселла «Король Артур», заключительные показы которой состоится 12 и 13 сентября на Малой сцене Театра Сац.

Им будут предшествовать: