Китайский Большой театр везет в Россию оперу «А зори здесь тихие»

© Информационное партнерство Бедуш & Маренникова

В сентябре в Петербурге и Москве Национальный центр исполнительских искусств Китая (Государственный Большой театр) представит в концертном исполнении оперу «А зори здесь тихие» композитора Тян Цзянпина в постановке режиссера Ван Сяонцина по одноименной повести Бориса Васильева.

Концерты пройдут 11 и 12 сентября в Мариинском театре в Петербурге и 14 и 15 сентября в Центральном академическом театре Российской армии в Москве.

Впервые Национальный театр Китая показал оперу «А зори здесь тихие» в 2015 году. Она стала первой в истории опере на китайском языке о Великой Отечественной войне, созданной китайским композитором. В своей партитуре профессор композиции в Центральной музыкальной консерватории Китая Тян Цзянпин совместил традиционную европейскую оперу с мелодикой русской народной музыки и советских песен военных лет, а также привнес в произведение китайскую национальную эстетику.

Дирижировать Симфоническим оркестром Мариинского театра будет музыкально-художественный руководитель Национального центра исполнительских искусств Китая Люй Цзя — первый музыкант из Китая, ставший приглашенным дирижером театра Ла Скала, Баварского государственного оркестра и Берлинского оперного театра.

Во второй части концерта на сцене Театра Российской армии вместе выступят китайские и российские артисты, в том числе сопрано Сунь Сювэй и солисты Ансамбля Александрова Вадим Ананьев и Максим Маклаков. В их исполнении прозвучат арии из «Тоски», «Набукко» и других опер.







