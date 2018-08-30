Третья выставка проекта «Формы художественной жизни» пройдет в ММОМА

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1 сентября в образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется выставка «Школа без центра * Москва» – третья часть совместной программы «Формы художественной жизни» ММОМА и Гёте-Института в Москве.

Открытие начнется в 16:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Выставка продлится до 25 ноября.

«School Without Center *Moscow происходит на территории искусства между людьми, в образовательном центре ММОМА, на даче, в процессе передвижения по городу, через стены учреждений, в совместном прослушивании, готовке и мечтаниях, в радиопередачах и на онлайн-платформах, в воркшопах, сессиях коллективного чтения и в иных формах, которые появятся со временем», — сообщает сайт ММОМА.

School Without Center *Moscow была создана по инициативе творческого пространства District в Берлине совместно с ММОМА и Гёте-Институтом в Москве.

Кураторы — Нино Халка, Суза Хуссе, Андреа Каролине Кепплер совместно с Сергеем Бабкиным, Анной Биткиной, Астрид Веге, Ульрике Герхардт и Анной Журбой.

Среди участников Луис Берриос-Негрон и Пол Райан, исследовательская группа Музея современного искусства «Гараж» «Деколонизируй это», D’EST: мульти-кураторская онлайн платформа видео-арта бывших стран восточного и западного блоков (Миона Богович, Суза Хуссе и Сузана Милевска, Мария Бозиновская Джонс, Майя Чуле, Doplgenger, Керстин Хонейт, Ана Хушман, Анна Край, Илона Немет, Катрин Ненашева, Нгуен Пхуонг Линь, Сельма Сельман, Ева Биркеншток, Ульрике Герхардт и Наоми Хенниг, Ильмира Болотян, Харун Фароки, Мелани Джиллиган, Линн Хершман Лисон, Лене Маркузен, Хенрике Науманн, Марта Попивода и Ана Вуянович, Табита Резер, Эльске Розенфельд, Шелли Сильвер и другие), Федерация Психосквоша России (Владимир Колесников, Михаил Левин и Катрин Ненашева), Паула Герман, Карина Гриффит, Виктория Ломаско, Кристина Маркова, Движение Ночь (Анастасия Рябова и Варвара Геворгизова), Любовь Попова, Рена Редле, Владан Еремич и Ина Вудке, Александр Родченко, Яна Зоцко, Undisciplinary Learning (Натали Ангуезомо Мба Бикоро, Анаис Эро-Луисада и Андреа Каролине Кепплер, Марисоль де ла Кадена, Feminist Health Care Research Group, Клаудия Фирт и Ахим Ленгерер, Фрида Клингберг, Фердиансиах Тхаджиб / KUNCI Cultural Studies Center), Алиса Йоффе.



