В ЦДК покажут незаконченные фильмы Александра Расторгуева© ЦДК
8 сентбяря в Центре документального кино (ЦДК) в Москве пройдет благотворительный показ четырех кинопроектов, которые не успел закончить режиссер Александр Расторгуев (1971-2018).
Как сообщает сайт ЦДК, в программу, в частности, вошли исследование о природе смерти в индийском городе Варанаси — «INDIA30», фильм «Последний день» о майской революции 2018 года в Армении и фильм «Реальность. Начало», с которого началась история российского документального интернет-проекта «Реальность».
Видео-отрывки представят друзья и коллеги режиссера.
Деньги, вырученные от продажи билетов, будут переданы в помощь родителям Александра Расторгуева.
Альманах незавершенных фильмов Александра Расторгуева будет представлен в рамках фестиваля документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival, организованного Центром документального кино и Музеем Москвы.
новости
Вчера
17:53Фестиваль «Части света» во второй раз пройдет в Петербурге
16:55Российский Forbes перешел к новому владельцу
15:59В Петербурге приостановлено выселение «Мемориала»
13:33Умер Иосиф Кобзон
13:05На семейном фестивале в Москве выступят Noize MC и Найк Борзов
12:18Катерина Гордеева и Роман Супер сняли фильм о деле «Седьмой студии»
10:36Ходорковский прекратил поддержку ЦУР
29 августа 2018
18:21Назначен новый гендиректор РГБ
17:40В Петербурге пройдут «Научный пикник» и фестиваль «Антон тут рядом»Все новости