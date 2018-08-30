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В ЦДК покажут незаконченные фильмы Александра Расторгуева

News_detailed_picture© ЦДК

8 сентбяря в Центре документального кино (ЦДК) в Москве пройдет благотворительный показ четырех кинопроектов, которые не успел закончить режиссер Александр Расторгуев (1971-2018).

Как сообщает сайт ЦДК, в программу, в частности, вошли исследование о природе смерти в индийском городе Варанаси — «INDIA30», фильм «Последний день» о майской революции 2018 года в Армении и фильм «Реальность. Начало», с которого началась история российского документального интернет-проекта «Реальность».

Видео-отрывки представят друзья и коллеги режиссера.

Деньги, вырученные от продажи билетов, будут переданы в помощь родителям Александра Расторгуева.

Альманах незавершенных фильмов Александра Расторгуева будет представлен в рамках фестиваля документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival, организованного Центром документального кино и Музеем Москвы.







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