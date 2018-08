Начинается Венецианский кинофестиваль

Сегодня, 29 августа, премьерой фильма «Человек на Луне» (First Man) американского режиссера Дэмьена Шазелла открывается 75-й Венецианский международный кинофестиваль.

В основной конкурсной программе фестиваля 21 фильм, в том числе новые работы братьев Коэн, Луки Гуаданьино, Йоргоса Лантимоса, Майка Ли, Альфонсо Куарона, Жака Одиара и Оливье Ассаяса.

Еще 19 фильмов будут участвовать в конкурсной программе «Горизонты», среди них картина «Человек, который удивил всех» российских режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Вне конкурса на фестивале, в частности, покажут выпущенный стриминг-сервисом Netflix фильм «Другая сторона ветра» (The Other Side of the Wind), который снимал в 1970-х годах Орсон Уэллс, и мюзикл Брэдли Купера «Звезда родилась» (A Star Is Born) с Леди Гагой в главной роли, а также «Процесс» Сергея Лозницы и «Акварелу» Виктора Косаковского.

В ретроспективной секции «Венецианская классика» студия «Мосфильм» представит отреставрированный фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» (1976).

В этом году Венецианский международный кинофестиваль продлится до 8 сентября. Председатель жюри фестиваля — мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, почетные награды «Золотой лев Святого Марка» за вклад в кинематограф получат британская актриса Ванесса Редгрейв и канадский режиссер Дэвид Кроненберг.