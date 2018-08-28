Олега Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию мира© nobelprize.org
Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул на Нобелевскую премию мира украинского режиссера Олега Сенцова, который с середины мая проводит голодовку в российской колонии.
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заявление Валенсы, опубликованное Польской киноакадемией.
В заявлении говорится, что Amnesty International и другие правозащитные организации считают приговор, вынесенный Сенцову в России по делу о терроризме, несправедливым и незаконным. Валенса также отмечает личное мужество Сенцова и тот факт, что он держит голодовку с призывом освободить украинских политзаключенных в России, но не себя самого.
Валенса считает действия Сенцова защитой тех же идеалов, которыми руководствовался он сам, когда боролся за демократию в своей стране: «Вера в демократию, в мирные методы борьбы, отрицание ненависти, содействие солидарности между народами и самопожертвование ради других несправедливо преследуемых людей».
Нобелевская премия мира с 1901 года ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло за выдающийся вклад в укрепление мира.
Согласно уставу Нобелевского фонда, правом выдвижения кандидатов обладают лица, награжденные Нобелевской премией мира. Один из них — Лех Валенса, ставший лауреатом премии в 1983 году, когда он возглавлял независимый профсоюз рабочих «Солидарность».
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