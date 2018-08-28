 
18:09 28 августа 2018Новости
14620
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Олега Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию мира

News_detailed_picture© nobelprize.org

Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул на Нобелевскую премию мира украинского режиссера Олега Сенцова, который с середины мая проводит голодовку в российской колонии.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заявление Валенсы, опубликованное Польской киноакадемией.

В заявлении говорится, что Amnesty International и другие правозащитные организации считают приговор, вынесенный Сенцову в России по делу о терроризме, несправедливым и незаконным. Валенса также отмечает личное мужество Сенцова и тот факт, что он держит голодовку с призывом освободить украинских политзаключенных в России, но не себя самого.

Валенса считает действия Сенцова защитой тех же идеалов, которыми руководствовался он сам, когда боролся за демократию в своей стране: «Вера в демократию, в мирные методы борьбы, отрицание ненависти, содействие солидарности между народами и самопожертвование ради других несправедливо преследуемых людей».

Нобелевская премия мира с 1901 года ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло за выдающийся вклад в укрепление мира.

Согласно уставу Нобелевского фонда, правом выдвижения кандидатов обладают лица, награжденные Нобелевской премией мира. Один из них — Лех Валенса, ставший лауреатом премии в 1983 году, когда он возглавлял независимый профсоюз рабочих «Солидарность».













Комментарии


Сегодня на сайте

«Другая сторона ветра» в ВенецииКино
«Другая сторона ветра» в Венеции 

На фестивале покажут фильм Орсона Уэллса, наконец-то законченный Питером Богдановичем и Netflix. Почему этот сеанс станет точкой в истории киномодернизма?

28 августа 20188140
Кристиана Пол. «Цифровое искусство на пороге традиционного музея — материалы, медиация, модели»Мосты
Кристиана Пол. «Цифровое искусство на пороге традиционного музея — материалы, медиация, модели» 

Как дигитальное врывается в аналоговые музеи и что с этим делать — рассказывает куратор Музея американского искусства Уитни и директор Центра дизайна Шейлы К. Джонсон

27 августа 201810300
Валентинас Климашаускас. «Прощай, белый куб: выставочные практики для XXI века»Мосты
Валентинас Климашаускас. «Прощай, белый куб: выставочные практики для XXI века» 

Программный директор центра современного искусства kim? в Риге — о том, почему устарели классические галерейные пространства и почему бы не использовать для искусств облака

24 августа 201816850