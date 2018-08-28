Некрасовка и НИИ покажут «Счастье» Медведкина под музыку Latif© «Электронекрасовка»
29 августа Библиотека имени Н.А. Некрасова и «Наука и Искусство» (НИИ) в проекте «Электрокино» представят немой фильм «Счастье» (1934) Александра Медведкина в музыкальном сопровождении старшего научного сотрудника НИИ Игната Оленева, также известного как Latif.
Начало в 21:00, адрес НИИ: Наставнический пер., 13/15с3, вход свободный по предварительной регистрации.
«Счастье» (в первоначальном варианте «Стяжатели») — гротескно-лубочная комедия, основанная на русском фольклоре, одна из последних советских немых картин. Фильм в экспрессивной манере рассказывает о перипетиях жизни нищего крестьянина Хмыря до революции и во время коллективизации.
«Счастье» получило хорошую прессу, Сергей Эйзенштейн аплодировал фильму во время просмотра, но, несмотря на положительную профессиональную оценку, Главное управление кинематографии не выпустило фильм в широкий прокат.
В 1960-х фильм был переоткрыт киноведом Виктором Деминым и получил международный успех. Французские левые радикалы того времени подняли «Счастье» на щит как образец подлинно народного фильма.
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