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РАМТ представит премьеру спектакля по Стоппарду

News_detailed_picture© северная-линия.рф

В 98-м сезоне Российского академического молодежного театра (РАМТ) запланирована премьера спектакля по новой пьесе английского драматурга Тома Стоппарда в постановке художественного руководителя театра Алексея Бородина.

«Том Стоппард прислал мне новую пьесу " Проблема", и это будет третья постановка его произведений в нашем театре, — цитирует Бородина РИА Новости. — В отличие от первых двух эта пьеса более камерная, но в ней поднимаются, как всегда у этого автора, важные общечеловеческие проблемы. На этот раз главный вопрос, который поставил Стоппард в этой пьесе, — что впереди, мозг или сознание? Премьеру мы представим в начале нового года».

Новый сезон РАМТ начнет 14 сентября. Помимо спектакля по пьесе Стоппарда среди его главных событий премьера спектакля «Убить пересмешника» в постановке главного режиссера театра Егора Перегудова. Репетиции начнутся во второй половине сезона.

Первая премьера — спектакль «Фото topless» по пьесе Натальи Блок в постановке Олега Липовецкого — состоится 30 сентября. В октябре в проекте «Большая сцена — детям» режиссер Екатерина Половцева и художником Эмиль Капелюш выпустят спектакль «Черная курица».

Впервые в РАМТе будет работать французский актер и режиссер Алан Маратра, который осуществит постановку пьесы Пьера де Мариво «Двойное непостоянство». Режиссер Владимир Мирзоев будет ставить спектакль по пьесе Михаила Угарова «Оборванец».

«Как всегда на разных сценах нашего театра представят свои сценические опусы молодые режиссеры, — рассказал Бородин. — Я всегда проявляю большой интерес к творчеству молодых, поддерживаю их. Это очень важно, потому что надо думать о будущем театра, о том, что будет завтра».

Кроме того, в новом сезоне откроется новая площадка во дворе театра, где Олег Долин представит спектакль «Зобеида» по сказке Карло Гоцци.

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