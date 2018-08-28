Telegram будет передавать властям данные террористов

Мессенджер Telegram согласился передавать властям данные о пользователях, подозреваемых в террористической деятельности, в случае, если это санкционировано судом.

«Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов, — цитирует сообщение компании Telegram «Интерфакс». — До сих такого не случалось. Если это случится, мы включим это (прецедент раскрытия данных властям) в полугодовой отчет, доступный по ссылке: https://t.me/transparency».

По словам Павла Чикова, руководителя международной правозащитной группы «Агора», юристы которой представляют Telegram в судах, принятое компанией решение об изменении политики конфиденциальности не повлечет раскрытия ключей для дешифровки пользовательских сообщений.

«Речь идет не о переписке, что важно. Речь идет о предоставлении сведений об IP-адресе и телефоне. Вопрос о переписке как был, так и остается неприкосновенным. Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран», — сказал Чиков. Он подчеркнул, что «никаких ключей, никакой переписки передаваться не будет — даже индивидуально».

13 апреля Таганский районный суд Москвы вынес решение установить ограничение доступа к Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поданному в связи с тем, что администрация мессенджера отказалась передать ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. С тех пор в «черный список» Роскомнадзора попали миллионы IP-адресов, что негативно сказалось на стабильности работы многих сервисов в русскоязычном сегменте интернета. Сам Telegram при этом сохраняет работоспособность.

P.S. Основатель Telegram Павел Дуров разъяснил, что новые правила конфиденциальности мессенджера к России не относятся, обращения российских спецслужб рассматриваться не будут.

«В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей», — написал Дуров в своем Telegram-канале.



