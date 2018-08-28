Lil Pump выступит в Москве

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11 декабря в московском клубе Adrenaline Stadium состоится концерт американского рэпера Lil Pump.

Билеты поступят в продажу 31 августа. Выступление Lil Pump в Москве входит в программу его мирового тура «Harverd Dropout Tour».

«За три года на сцене Lil Pump перевернул рэп-игру: общее количество прослушиваний его треков и просмотров клипов превысило 2 млрд по всему миру, он породил мем "Эшкере!" (Let’s Get It) и целую волну подражателей, и за каждым его шагом следит аудитория в Инстаграме в 15,8 млн человек», — пишут организаторы концерта на сайте Adrenaline Stadium.

«Большой успех начался для Газзи Гарсии (настоящее имя Lil Pump) с аккаунта на сервисе SoundCloud: первый же трек "Elementary", который он выложил, собрал там 13,5 млн прослушиваний. Дебютный альбом Lil Pump стал золотым, добравшись до третьего места в чартах Billboard. Второй лонгплей — «Harverd Dropout» — должен был выйти еще в августе и закрепить статус Lil Pump, но рэпер якобы "потерял" свой новый альбом. Так что пока его аудитория смотрит клип "Drug Addicts", в котором Lil Pump появился с Чарли Шином, и обсуждает, посещал ли он на самом деле Гарвадский университет. Сам Lil Pump написал в твиттере, что ушел из Гарварда, чтобы спасти рэп-игру — и последнее ему точно удалось!».

11 декабря Lil Pump в клубе Adrenaline Stadium исполнит такие хиты, как «Gucci Gang», «Eskeetet» и «Boss», а также новые композиции.



