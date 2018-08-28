Выставка Павла Отдельнова откроется в Туле

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С 1 сентября по 9 ноября в пространстве временных выставок мультимедийного Музея станка на территории творческого индустриального кластера «Октава» в Туле пройдет персональная выставка Павла Отдельнова «Заводские анекдоты».

Как сообщают организаторы выставки, она посвящена предкам художника, трудившимся на химических заводах города Дзержинска Нижегородской области.

«Заводские анекдоты» — часть большого проекта «Промзона», над которым Павел Отдельнов работает последние несколько лет. Название выставке дала одноименная неизданная книга Лии Аронович, выдержки из которой будут размещены рядом с работами. Абсурдные ситуации и своеобразный язык диалогов, которые воспроизводит Аронович, возвращают нас в то время, когда химические заводы Дзержинска работали, а в цехах звучали голоса людей.

«Мой проект связан с историей заводов города Дзержинска, который когда-то был столицей советской химической промышленности. К сожалению, после наступивших в девяностых и нулевых годах перемен, выжить и обновиться смогла совсем небольшая часть производств, остальные превратились в руины. Символично, что проект будет показан в кластере, созданном на базе действующего завода "Октава". В стенах бывших цехов моя выставка должна оживить память, которую хранят сами стены здания», — говорит Павел Отдельнов.

Кроме того, на выставке будут представлены некоторые главы из книги отца художника, Александра Отдельнова, — «Опусы из моей рабочей биографии». В рамках выставки будут показаны фильмы «Субъекты памяти», в котором художник собрал воспоминания родственников и «Химзавод», посвящённый городу Дзержинску и его промзоне.

«Выставка Павла Отдельнова открывает экспозиционную программу Музея Станка. Промышленный пейзаж знаком жителям любого промышленного города России: от Тулы до Норильска и Комсомольска-на-Амуре. Это некоторый универсальный язык. Мы хотим дать возможность взглянуть на пейзажи, которые окружают туляков ежедневно, с эстетической, философской, содержательной точки зрения, — рассказывает директор Музея станка Евгения Бабакаева. — Павел Отдельнов поэтизирует промышленные образы, он позволяет взглянуть на них иначе. Мы же не любим плохую погоду? Но в ней мы тоже можем найти определенную романтику и красоту. Здесь работают те же самые правила».

Работы Павла Отдельнова (р. 1979) представлены в собраниях Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, музея современного искусства «Эрарта», Центра современного искусства имени Сергея Курёхина и ряда региональных музеев, в коллекции Российской академии художеств и др.



