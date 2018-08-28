Александр Архангельский снимет веб-док о Теодоре Шанине

До 25 октября на Planeta.ru проводится кампания народного финансирования веб-док сериала писателя и телеведущего Александра Архангельского об основателе Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Теодоре Шанине.

Также над сериалом работает шеф-редактор и режиссер просветительских проектов Arzamas Татьяна Сорокина.

«Мы сняли многочасовое интервью с великим Теодором Шаниным, — говорит Александр Архангельский в видеообращении на Planeta.ru. — Это история его жизни на фоне всего XX столетия: от предвоенного Вильно до сибирской ссылки, участия в краже хлеба в Самарканде, бегства через Вильнюс в Польшу, из Польши во Францию, из Франции в Израиль, где только началась война и Шанин стал её участником, превращение в русского крестьяноведа в Англии, создание первого в истории России независимого университета… И всё это один человек!».

Фильм «Несогласный Теодор» будет состоять из 19 серий по 13 минут каждая. Он будет размещен в свободном доступе на просветительском ресурсе Arzamas.

Общий бюджет составляет 2,25 млн рублей. В качестве краудфандинговой кампании ее инициаторы заявили 500 тысяч рублей — этих денег хватит на закупку прав на хронику, создающую контекст времени.

Собранные сверх заявленной суммы средства позволят провести досъемки в местах жизни Шанина, а также пойдут на дизайн, монтаж и озвучание фильма.







