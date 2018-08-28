Пять миллионов европейцев выйдут на улицы протестовать против национализма© 13-10.org
13 октября в одно и то же время пять миллионов жителей европейских стран примут участие в акции «Против национализма. За объединенную Европу».
По всей Европе созданы группы, которые организуют митинги. Инициаторы акции, философ из Зальцбурга Михаэль Зичи и писатель из Мюнхена Йонас Люшер, создали сайт 13-10.org, где на карте Европы отмечены все мероприятия 13 октября со ссылками на национальных организаторов, а также призыв принять участие в акции:
Мы хотим, чтобы Европа была пространством свободы и мира. А вместо этого сегодня вновь слышны голоса в поддержку национализма. Распространяется нетерпимость. Ненависть становится всё более гласной, а насилие — всё более будничным. Страх перед Иным, Чужим подогревается и превращается в политический капитал. Раздается клич: нам нужна сильная рука! Коррупция подтачивает общества. Правовое государство разрушается. Социальные достижения и с большим трудом добытые права оказались под угрозой. Свобода и мир перестали быть самоочевидными вещами.
Настало время заявить о себе!
В субботу, 13 октября, мы хотим вывести на улицы и площади пять миллионов европеек и европейцев, которые сообща поднимут голос против национализма за объединенную, демократическую и солидарную Европу.
Объединяйте усилия!
Проведите в субботу, 13 октября, в 14.00 по среднеевропейскому времени митинги по всем городам Европы — не только в странах Европейского союза. Давайте сплотим наши ряды: представители гражданского общества, общественные объединения, религиозные сообщества, негосударственные организации, люди культуры, граждане... Нас много!
Покажем это 13 октября! Громко и четко!
Чтобы поддержать этот призыв, нужно прислать электронное письмо с указанием своего имени, рода деятельности, страны и словом «Yes» в теме на адрес info@13-10.org.
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