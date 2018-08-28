Паоло Соррентино примет участие в фестивале «Послание к человеку»

Кадр из фильма «Лоро» © Indigo Film

В церемонии открытия кинофестиваля «Послание к человеку» 15 сентября на Дворцовой площади примет участие итальянский режиссер Паоло Соррентино, который также представит в Петербурге свой новый фильм «Лоро», байопик бывшего премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.

«В ходе своего первого визита в Россию Соррентино примет участие в церемонии открытия кинофестиваля, а также представит фильм "Лоро", премьера которого прошла в этом году на Каннском фестивале», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы фестиваля.

На церемонии открытия будет показан фильм Соррентино «Молодость» (La giovinezza, 2015), 16 сентября режиссер произведет полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который будет посвящен открытию фестиваля. Премьера картины «Лоро» (Loro, 2018) состоится в тот же день в кинотеатре «Аврора».

Всего в программе «Послания к человеку» в этом году 75 фильмов, в том числе 43 картины из 24 стран, которые примут участие в международном конкурсе и 13 документальных фильмов-участников национального конкурса.

В программе экспериментальных короткометражных фильмов «In Silico» 19 фильмов из 15 стран, Россию будут представлять картины режиссеров Михаила Басова и Дмитрия Венкова.

Фестиваль продлится до 22 сентября. Помимо конкурсной программы в его расписании специальные показы, выставки, творческие встречи и мастер-классы.







