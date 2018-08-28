Нене Черри споет на фестивале Парка Горького© Trench
Шведская певица Нене Черри примет участие в заключительном концерте праздничного фестиваля «90 лет Парку Горького», который состоится 2 сентября в чаше Центрального фонтана парка.
Также на концерте выступят Муся Тотибадзе, On-The-Go, Louna, The Soul Surfers, Marynka Nicolaï, Петр Айду, Lisokot, Никита Забелин, Kate NV, Ансамбль детских музыкальных инструментов (АДМИ), Большой детский хор ВГТРК, ансамбль старинной музыки «Мадригал» и другие исполнители.
Полный список участников концерта приводится на сайте фестиваля.
Фестиваль «90 лет Парку Горького» проходит с 25 августа. Среди главных событий оставшейся части программы выступление Антона Адасинского и его труппы DEREVO (Пионерский пруд, 30 августа), фортепианный концерт (Пионерский пруд, 31 августа) и фестиваль креативного агентства Stereotactic с участием электронных музыкантов из Москвы и Петербурга, а также мадридской инди-рок группы Hinds (Пушкинская набережная, 1 сентября).
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