Родственники расстрелянных в Сандармохе выступили против раскопок РВИО

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Более 50 родственников людей, расстрелянных в годы Большого террора в карельском урочище Сандармох, подписали открытое письмо с требованием отменить раскопки, которые намерено провести там Российское военно-историческое общество (РВИО).

Письмо опубликовала «Новая газета». Оно адресовано Министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия Карелии, администрации Медвежьегорского района, РВИО и его отделению по Ленинградской области, а также руководителю раскопок Олегу Титберии.

В Сандармохе в 1937–1938 годах сотрудники НКВД расстреливали спецпоселенцев, репрессированных жителей Карельской АССР, заключенных Беломорско-Балтийского лагеря и Соловецких лагерей. Место захоронения жертв репрессий летом 1997 года установила экспедиция Петрозаводского и Санкт-Петербургского «Мемориала» под руководством историка Юрия Дмитриева, на территории урочища Сандармох были обнаружены 235 расстрельных ям, где захоронены более 6000 человек.

В 2016 году сотрудники Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин и Юрий Килин заявили, что в Сандармохе могут находиться захоронения советских военнопленных, расстрелянных оккупационными финскими войсками, сообщает интернет-издание «7х7». Российские и финские историки считают эту гипотезу политически мотивированной, еще в 2016 году с ее критикой выступил Юрий Дмитриев.

В августе РВИО получило разрешение на проведение раскопок в Сандармохе с целью определить границы мемориального комплекса и плотность захоронений и поиска останков «узников финских концентрационных лагерей и погибших военнослужащих РККА в боях против финских оккупантов в Карелии в 1941–1944 годах». Начало раскопок назначено на 30 августа.

«Проведение раскопок РВИО грозит нарушить целостность мемориального кладбища, потревожить покой мертвых, — говорится в письме родственников людей, расстрелянных в Сандармохе. — <...> Мы против проведения здесь новых раскопок, для которых нет документально подтвержденных и научно доказанных оснований. Мы против воскрешения мифических версий о советских военнопленных, якобы расстрелянных финнами в Сандармохе».



