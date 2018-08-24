ЕУСПб открыл набор студентов

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Сегодня, 24 августа, Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) объявил о начале приемной кампании – первой после получения новой лицензии на образовательную деятельность.

«С сегодняшнего дня мы планируем объявить прием студентов, на сайте будут опубликованы правила приема. Документы мы будем принимать до 12 сентября, далее пройдут вступительные испытания. Учебный год, как и планировалось, начнется с 1 октября», — «Интерфакс» руководителя аппарата ректора ЕУСПб Аллу Самолетову.

Она также сообщила, что в распоряжение ректората поступил оригинал новой лицензии, согласно которой аккредитованы 13 магистерских программ шести факультетов вуза.

«Всё, как было раньше, — пояснила Самолетова. — Преподавательский состав практически не изменился: нам пришлось распрощаться только с некоторыми иностранными коллегами из-за визовых ограничений и вынужденного простоя. Материально-техническая база в полной готовности».

В марте 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии ЕУСПб по иску Рособрнадзора. В сентябре того же года университет был вынужден освободить занимаемое помещение, особняк в центре города.

В июне 2018 года ЕУСПб подал документы на получение новой лицензии, в начале августа Рособрнадзор провел в нем проверку, не выявившую нарушений, и 10 августа выпустил приказ о выдаче вузу новой лицензии на образовательную деятельность.



