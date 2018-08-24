В Москве покажут «Советскую античность»© Объединение «Выставочные залы Москвы»
C 28 августа по 14 октября в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка «Советская античность».
Выставка продолжит линию, начатую в 2017 году кураторами Александрой Селивановой и Надей Плунгян на выставке «Сюрреализм в стране большевиков», и рассмотрит новые подходы к изучению и репрезентации советского довоенного искусства.
Цель выставки — показать, как советские художники, архитекторы и дизайнеры первой половины 1930-х годов пытались синтезировать «новую классику», выстраивая диалог между формальными, аналитическими приемами авангарда и новой чувственностью, между тонкостью помпейской фрески и монументальными формами римской архитектуры, между метафизикой Де Кирико и советской реальностью. Как сказал в 1937 году советский архитектор Микаэл Мазманян итальянским коллегам, «хотя Акрополь находится на вашей территории, но его наследниками являемся мы».
Несмотря на убежденность советских авторов в самостоятельности этого пути, сегодня уверенно можно говорить о том, что живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, театр и кино в СССР первой половины 1930-х годов существовали в едином смысловом поле с ар деко, метафизическим реализмом и «монументальным ордером» в Италии, Франции и США.
В экспозиции будут представлены произведения из частных собраний, музея МАРХИ и коллекции «Галеев-галереи»: живопись и графика художников группы «ОСТ», Александра Шевченко, Константина Рождественского, Веры Ермолаевой, Меера Айзенштадта, Георгия Ечеистова, Алексея Пахомова, Александра Самохвалова, Федора Платова, Георгия Рублева и архитектурные проекты Бориса Иофана, Ильи Голосова, Бориса Бархина а также ранее не выставлявшиеся дипломные проекты студентов Архитектурного института 1930-х годов.
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