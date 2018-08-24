Фестиваль исторических садов пройдет в Царицыно

© Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»

31 августа в «Воздушных садах» московского музея-заповедника «Царицыно» откроется фестиваль исторических садов, на котором будут в миниатюре представлены более двадцати парков разных стран и эпох.

Творческие работы участников фестивального конкурса — ландшафтных бюро, садовых дизайнеров и архитекторов парков — оценит профессиональное международное жюрипод председательством вице-президента Фонда парков и садов Франции, княгини Мари-Соль де ла Тур д'Овернь.

«В нашей ландшафтной галерее появятся образы садов Средневековья и Ренессанса — замкнутые садики и зеленые театры, приют фавна и сад богини Авроры, — говорит член жюри, искусствовед Борис Соколов. — Здесь есть строгое трехлучие, перечеркивающее легкую виньетку — победа разума над чувствами; зеленый круг, из которого веером выступает треугольный партер; замкнутый лабиринт, в центре которого стоит одинокое дерево. Эпохи Просвещения и романтизма представлены свободными, иногда озорными образами: бал Наташи Ростовой с зелеными фигурами в каменных белых одеждах, пятнадцать котов Екатерины II, спрятанных от посетителей наподобие камней японского сада Рёандзю. Образы ХХ века представлены садом по картине Лисицкого и постмодернистским калейдоскопом. Особую тему представляют сады-путешествия, которые предлагают прогуляться от эпохи к эпохе, погрузиться в старину, окрашенную серебряной ностальгией».

Всего на фестивале до 9 сентября будут представлены 23 макета садов и парков, в том числе парк Giardino del Fauno в духе итальянских садов XIX века, романтический «Сад для влюбленных», постмодернистский сад-ловушка Snooker со строгой геометрией и авангардный сад Sketch 1980-3, в основу идеи которого легла картина Эля Лисицкого «Preliminary Sketch for a Poster» (1920).

В музыкальной программе фестиваля оперный флэшмоб и оперный бал в исполнении музыкантов «Геликон-оперы», День джаза, День неоклассики, выступления симфонических и духовых оркестров.

Кроме того, в расписании фестиваля театральные постановки, концерты, лекции, семинары, круглые столы, научно-практическая конференция, а также мастер-классы и интерактивные экскурсии для детей.



