В Казахстане откроется первый центр современной культуры

© Центр современной культуры «Целинный»

С 15 сентября по 4 ноября в Алматы пройдет выставка, посвященная первому в Казахстане центру современной культуры «Целинный», открытие которого запланировано на 2020 год.

Выставка «Начало» подготовлена при участии московского Музея современного искусства «Гараж». Три части экспозиции, которая разместится в кинотеатре «Целинный», — архитектурная, художественная и кинематографическая — расскажут об истории здания и архитектурном контексте города, а также о программе и задачах будущего центра современной культуры.

Первая часть проекта «Начало» посвящена истории здания панорамного кинотеатра «Целинный» (1964), которое рассматривается в контексте архитектурной и культурной идентичности Алматы. В основу этой части проекта легло длившееся более двух лет исследование историков архитектуры Анны Броновицкой и Николая Малинина, осуществленное в сотрудничестве с Музеем современного искусства «Гараж», фотографом Юрием Пальминым и алматинским архитектурным сообществом.

Вторая часть проекта развернется в пространстве бывшего ночного клуба, встроенного в здание «Целинного» в начале нулевых, и будет посвящена актуальному искусству Центральной Азии. Выставка объединит современных художников разных поколений, в том числе таких международных звезд, как Рустам Хальфин, Ербосын Мельдибеков и Елена и Виктор Воробьевы.

В третью часть проекта войдут лекции, дискуссии, воркшопы, экскурсии и кинопоказы.

15 сентября в рамках публичной программы состоится презентация составленного Анной Броновицкой и Николаем Малининым путеводителя по архитектуре Алматы. Расписание всех событий публичной программы будет доступно с 14 сентября на сайте tselinnyi.org.

Центр современной культуры «Целинный» — первая в Казахстане частная институция, направленная на развитие междисциплинарного взаимодействия современной культуры и искусства. Центр основан казахстанским предпринимателем Кайратом Боранбаевым и располагается в здании построенного в советское время кинотеатра «Целинный», где в конце 2018 года начнется реконструкция под руководством британского архитектора Асифа Хана, который ставит своей задачей трансформировать здание в мультифункциональное пространство.

После окончательного открытия в 2020 году «Целинный» сосредоточит свою деятельность на изучении и репрезентации процессов в области современной культуры и искусства, а также общественных процессов и гуманитарных и точных наук.



