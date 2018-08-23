ИПСИ объявил набор на курс «Новые художественные стратегии»

Александр Повзнер. Без названия. 2015 © ICA Moscow / © ICA Moscow / Facebook

До 25 сентября Институт проблем современного искусства (ИПСИ) проводит набор на первый курс двухгодичной программы «Новые художественные стратегии». К участию во вступительных собеседованиях приглашаются художники, кураторы и теоретики.

Образовательная программа позволяет получить наиболее полное и систематическое представление о системе современного искусства. Слушатели смогут прослушать курсы по истории и теории современного искусства, принять участие мастер-классах и воркшопах художников, кураторов и теоретиков искусства, заняться изучением и разбором избранных текстов, обсуждением работ, совместной подготовкой групповых проектов.

Продолжительность программы — два года, занятия проходят с середины октября по конец июня. Обучение проводится по направлениям «Художники» (30 мест) и «Теоретики и кураторы» (10 мест). Стоимость обучения — 75 тысяч рублей в год, оплата производится по семестрам.

Зачисление производится по результатам собеседования, для участия в котором необходимо заполнить анкету абитуриента ИПСИ. Собеседования пройдут в начале октября.

Абитуриентам, желающим поступить на направление «Художник», необходимо прислать портфолио работ, кураторам и теоретикам — эссе о художнике, кураторе, произведении или выставке. Подробнее с условиями поступления и программой обучения можно ознакомиться на сайте ИПСИ.







