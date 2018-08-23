В Москве состоится финал фестиваля «Индюшата»

© Фестиваль «Индюшата 2018»

10 и 11 сентября в московском клубе «16 Тонн» пройдет финал фестиваля независимой музыки «Индюшата 2018».

Состав участников по результатам отборочных туров утвердил оргкомитет во главе с музыкальным критиком и продюсером, идеологом фестиваля Александром Кушниром.

Финалисты фестиваля «Индюшата 2018»:

Arctic Lightz (Екатеринбург);

XO XO (Петербург);

Silfred Crew (Казань);

Second Base In Outer Space (Рязань);

ГАФТ (Петербург);

Дзинь (Екатеринбург);

Electric Chinas (Петербург);

Rad•Mir feat. Юля Митяшова (Уфа-Москва);

Кресси (Петербург);

Авангард Леонтьев (Екатеринбург).

Группа-гость:

Beretta Rock (Киров)

Кроме того, в фестивале примут участие «сюрпризные» группы.

«В этот раз мы решили посвятить "Индюшат" 50-летию легендарного 1968-го, года молодежной революции, рок-революции, — говорит Александр Кушнир. — Это было поворотное, знаковое для всей современной культуры время: леворадикальные студенческие выступления в Париже, события в Чикаго, "Пражская весна"; в то же время это год возникновения целой плеяды групп "золотого фонда" рок-музыки: Led Zeppelin, King Crimson, Deep Purple, Black Sabbath, Yes, Can — этот список можно продолжать бесконечно... В этом году мы из сотен присланных заявок мы отобрали десять групп из разных городов со свежими музыкальными идеями. И в сентябре мы готовы опровергать досужее мнение, что в последнее время наша музыкальная жизнь находится в руинах».



