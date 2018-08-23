Франческо Тристано выступит на фестивале SOUND UP© francescotristano.com
10 сентября в «Гоголь-центре» в Москве состоится концерт фестиваля новой музыки SOUND UP «Франческо Тристано: от Фрескобальди и Берио до электроники и кислотной классики».
Люксембургский пианист и композитор Франческо Тристано даст за один вечер два концерта.
Первый (начало в 19:30) будет посвящен акустическому звучанию, в программе произведения Свелинка и Фрескобальди, «Ночной Гаспар» Равеля и композиции Тристано, вошедшие в его последний, чисто фортепианный альбом «Piano Circle Songs».
На втором концерте (начало в 21:30) Второй французской сюите Баха будут противопоставлены сочинения Тристано, в которых он демонстрирует весь спектр возможных союзов рояля с электроникой — от стилизаций под барокко до «кислотной классики».
Выпускник Джульярдской школы в Нью-Йорке Франческо Тристано (р. 1981) выступал в Карнеги-холле, Венском музыкальном обществе и Консертгебау в Амстердаме, гастролировал с Немецким симфоническим оркестром Берлина и Российским национальным оркестром, записывал Баха и Букстехуде, Равеля и Прокофьева, Кейджа и Берио, издавал альбомы на Deutsche Grammophon и Sony Classics.
Среди альбомов Тристано полные собрания токкат Джироламо Фрескобальди, фортепианные сочинения Лучано Берио и собственные эксперименты по гибридизации акустического и электронного звука. Также Тристано ставил аудиовизуальное шоу про архитектуру будущего под «Гольдберг-вариации» Баха и делал оркестровые интерпретации классических гимнов детройтского техно.
С начала 2018 года фестиваль SOUND UP представил выступление ансамбля Bersarin Quartett, вечер музыки Симеона тен Хольта и концерт Эмилианы Торрини. Также в программе концерт российского композитора Эдуарда Артемьева и многое другое.
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