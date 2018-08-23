Фестиваль документального кино Center Festival пройдет в Москве и Петербурге

Кадр из фильма «Поcле Лета» © Center Festival

С 5 по 16 сентября в Москве и Петербурге пройдет V Международный фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center Festival.

Фестиваль проводят Центр документального кино (ЦДК) и Музей Москвы при поддержке онлайн-кинотеатра ivi. В Москве c 5 по 9 сентября его площадками станут ЦДК, Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и Музей современного искусства «Гараж», в Петербурге с 13 по 16 сентября — остров Новая Голландия.

В программе Center Festival российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства:

фильм Роберта Грина «Бисби 17» (участник конкурсной программы кинофестивалей Sundance и CPH:DOX);

кинобиография японской художницы Яёи Кусаме «Кусама. Бесконечные миры» (участник конкурсной программы Sundance и TIFF);

документальный триптих о киберхарассменте и кибербуллинге «Жители сети» (участник Tribeca и HotDocs);

документальный фильм Кирилла Серебренникова «После Лета», работа над которым велась параллельно со съемками его игровой картины «Лето». Премьера фильма «После Лета» откроет фестиваль 5 сентября в Институте «Стрелка».

Также на фестивале запланировано специальное событие — показ «Альманаха незавершенных фильмов Александра Расторгуева».

Программа 2018 года включает четыре блока: «Общество», «Культура», «Киноархив» и подборку короткометражных фильмов первого национального конкурса.

Кроме того, в этом году впервые проводится национальный конкурс для режиссеров и видеохудожников, работающих с инструментами документального кино, организованный ЦДК совместно с Москино и The Village. Задача конкурса — поддержать российских авторов, которых интересует современность во всех ее проявлениях, а также тех, кто не боится экспериментировать с формой и исследовать границы между вымышленным и реальным.



