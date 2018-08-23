Арам Габрелянов ушел с поста гендиректора News Media© NovostiNK
Генеральный директор медиахолдинга News Media Арам Габрелянов оставил свою должность. Теперь этот пост занимает его заместитель Анатолий Сулейманов.
«Я, по сути, уже в этой должности пару недель. Куда уйдет Арам Ашотович, не знаю. Может, просто на отдых», — рассказал Сулейманов ТАСС.
Он также сообщил, что после ухода Габрелянова холдинг News Media переформатирует свой проект Life — он откажется от лицензии СМИ и станет платформой пользовательского контента, передает RNS. По словам Сулейманова, ее предполагаемая аудитория должна составить 20–23 млн уникальных пользователей в месяц, в новом формате сайт life.ru будет перезапущен в начале октября.
Арам Габрелянов запустил медиахолгдин News Media в 2001 году. Помимо Life в него в разное время входили издания «Жизнь», «Маркер», «Известия», «Твой день» и Bubble.
Портал Life открылся в 2008 году, в 2013-2017 на его базе работал кабельный телеканал Lifenews.
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