«Теорию Большого взрыва» закроют после 12-го сезона

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Следующий. 12-й сезон американского комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» (The Big Bang Theory) станет для него последним.

«Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку "Теории Большого взрыва" на протяжении 12 сезонов. Вместе с актерами, сценаристами и съемочной группой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и его финал такими, чтобы сериал получил эпическое творческое завершение», — цитирует Variety совместное заявление Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.

Премьера 12-го сезона «Теории Большого взрыва» назначена на 24 сентября, последняя серия выйдет в мае 2019 года.

Сериал выходит на канале CBS с 2007 года, его главные герои — физики Шелдон Купер (Джим Парсонс) и Леонард Хофстедтер (Джонни Галэки), их соседка Пенни (Кейли Куоко), инженер Говард Воловитц (Саймон Хелберг), астрофизик Раджеш Кутрапали (Кунал Найар) и нейробиолог Эми Фара Фаулер (Маим Бялик).

«Теория Большого взрыва» была 46 раз номинирована на главную американскую телевизионную премию «Эмми» и завоевала 7 наград. В частности, в 2010–2013 годах Джим Парсонс выигрывал «Эмми» в категории «Лучший комедийный актер», а в 2011 году он получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале (комедия или мюзикл).











