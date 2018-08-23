В Лондоне впервые покажут «Семнадцать мгновений весны»

© Pushkin House

22 и 23 сентября Пушкинский дом в первый раз представит в Лондоне легендарный шпионский сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Все серии телевизионного фильма, премьеру которого в 1973 году посмотрели в Советском Союзе от 50 до 80 млн человек, будут показаны с английскими субтитрами. Также в программе двухдневного марафона, организованного Пушкинским домом в Лондоне, публичные дискуссии, круглые столы и музыкальный концерт.

В первый день перед показом первой части сериала корреспонденты русской службы BBC Алекс Кан и Дина Ньюман обсудят феномен популярности «Семнадцати мгноведний весны» и попробуют ответить на вопрос, действительно ли образ Штирлица — это образ «советского Джеймса Бонда».

Одним из главных событий уикенда станет встреча с женой композитора Микаэля Таривердиева — музыковедом Верой Таривердиевой, которая специально приедет в Лондон по случаю выхода нового альбома с саундтреком к сериалу.

Вечером Вера Таривердиева, вместе с Алексом Каном и Стивеном Коутсом будут беседовать о жизни и творчестве Микаэла Таривердиева. В начале вечера молодой британский пианист Джордж Харлионо исполнит прелюдию из знаменитой сцены в кафе.

Во второй день Пушкинский дом продолжит показ остальных серий «Семнадцати мгновений весны». Завершит марафон презентация альбома с произведениями, которые ранее не выпускались даже в России.

Над сборником киномузыки Микаэла Таривердиева издатели из Antique Beat и Earth Recordings работают более трех лет. Композитор и продюсер Стивен Коутс из Antique Beat, работающий с Верой Таривердиевой, сделал в студии Микаэля Таривердиева новые записи с мастер-лент композитора. «Его музыка воздвигла вокруг меня новый мир: удивительный, красивый и в чем-то ностальгический», — говорит Стивен Коутс.

Марафон организован совместно с Barbican и New East Cinema в рамках киносезона «Поколения: российское кино перемен»



