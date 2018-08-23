В Москве пройдет уикенд «Искусства кино»

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С 14 по 16 сентября в московском киноцентре «Октябрь» журнал «Искусство кино» совместно с проектом «КАРО.Арт» проведет «Большой уикенд "Искусства кино"».

В программе новые работы Терри Гиллиама и Цзя Чжанкэ, лучший дебют Каннского кинофестиваля, показ картины Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и встреча с ее создателями.

Специальным событием уикенда станет фильм-сюрприз, мировая премьера которого еще не состоялась. Название картины будет объявлено отдельно.

«Это еще не фестиваль, но обещание фестиваля: его полную версию "Искусство кино" надеется провести в следующем году. Как вечный герой бурлескной трагедии Терри Гиллиама — Дон Кихот — мы продолжаем верить в любовь зрителя к необычному кино. Как трагический герой шедевра Алексея Германа "Трудно быть богом" — дон Румата — надеемся на победу разума. И знаем, что пока режиссеры будут снимать такие фильмы, а публика — их смотреть, кино будет не только индустрией или развлечением, но искусством», — говорит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Расписание:

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Проект осуществляется при поддержке Мегафон.ТВ



