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«АИГЕЛ» и Super Tatar выступят в Казанском Кремле

News_detailed_picture© Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»

30 августа в Казанском Кремле состоится фестиваль городской татарской культуры и искусств TAT CULT FEST, среди хедлайнеров которого дуэт «АИГЕЛ» и международная этно-группа Super Tatar. Вход на фестиваль свободный.

На трех сценах TAT CULT FEST — рок-сцене, фьюжн-сцене и электронной сцене — пройдут выступления 30 лучших татарских исполнителей из 20 городов мира.

Хедлайнеры фестиваля:

  • Zulya Kamalova and The Children of the Underground (Австралия);
  • Энвер Измайлов (Крым);
  • Aygyul (Австрия);
  • Super Tatar (Финляндия-Германия-Татарстан);
  • «АИГЕЛ» (Петербург-Набережные Челны);
  • Ислам Сатыров (Ставропольский край).

На территории Казанского Кремля расположатся световые инсталляции, интерактивные арт-объекты и спецпроекты молодых казанских художников. В арт-программе фестиваля театральная сцена, литературная зона и показы кинокартин местных режиссеров.

Кроме того, гостей TAT CULT FEST ждут развлекательная программа для детей и взрослых, дизайн-маркет, зона отдыха и блюда татарской кухни.

Организаторы — Yummy Music, Всемирный форум татарской молодежи и казанские городские сообщества, фестиваль TAT CULT проводится в рамках мультиформатной трехдневной программы TAT CULT

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