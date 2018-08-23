«АИГЕЛ» и Super Tatar выступят в Казанском Кремле© Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»
30 августа в Казанском Кремле состоится фестиваль городской татарской культуры и искусств TAT CULT FEST, среди хедлайнеров которого дуэт «АИГЕЛ» и международная этно-группа Super Tatar. Вход на фестиваль свободный.
На трех сценах TAT CULT FEST — рок-сцене, фьюжн-сцене и электронной сцене — пройдут выступления 30 лучших татарских исполнителей из 20 городов мира.
Хедлайнеры фестиваля:
- Zulya Kamalova and The Children of the Underground (Австралия);
- Энвер Измайлов (Крым);
- Aygyul (Австрия);
- Super Tatar (Финляндия-Германия-Татарстан);
- «АИГЕЛ» (Петербург-Набережные Челны);
- Ислам Сатыров (Ставропольский край).
На территории Казанского Кремля расположатся световые инсталляции, интерактивные арт-объекты и спецпроекты молодых казанских художников. В арт-программе фестиваля театральная сцена, литературная зона и показы кинокартин местных режиссеров.
Кроме того, гостей TAT CULT FEST ждут развлекательная программа для детей и взрослых, дизайн-маркет, зона отдыха и блюда татарской кухни.
Организаторы — Yummy Music, Всемирный форум татарской молодежи и казанские городские сообщества, фестиваль TAT CULT проводится в рамках мультиформатной трехдневной программы TAT CULT
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