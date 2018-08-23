«АИГЕЛ» и Super Tatar выступят в Казанском Кремле

30 августа в Казанском Кремле состоится фестиваль городской татарской культуры и искусств TAT CULT FEST, среди хедлайнеров которого дуэт «АИГЕЛ» и международная этно-группа Super Tatar. Вход на фестиваль свободный.

На трех сценах TAT CULT FEST — рок-сцене, фьюжн-сцене и электронной сцене — пройдут выступления 30 лучших татарских исполнителей из 20 городов мира.

Хедлайнеры фестиваля:

Zulya Kamalova and The Children of the Underground (Австралия);

Энвер Измайлов (Крым);

Aygyul (Австрия);

Super Tatar (Финляндия-Германия-Татарстан);

«АИГЕЛ» (Петербург-Набережные Челны);

Ислам Сатыров (Ставропольский край).

На территории Казанского Кремля расположатся световые инсталляции, интерактивные арт-объекты и спецпроекты молодых казанских художников. В арт-программе фестиваля театральная сцена, литературная зона и показы кинокартин местных режиссеров.

Кроме того, гостей TAT CULT FEST ждут развлекательная программа для детей и взрослых, дизайн-маркет, зона отдыха и блюда татарской кухни.

Организаторы — Yummy Music, Всемирный форум татарской молодежи и казанские городские сообщества, фестиваль TAT CULT проводится в рамках мультиформатной трехдневной программы TAT CULT



