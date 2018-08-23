Moscow Music Week 2018 объявил программу фестиваля шоукейсов

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С 30 августа по 2 сентября в Москве в четвертый раз пройдет шоукейс-фестиваль Moscow Music Week, на котором выступят более 150 молодых независимых музыкантов.

«За выступлениями будут следить не только зрители и меломаны, но и представители продюсерских центров, букинг-агентств и звукозаписывающих компаний, музыкальные журналисты и эксперты, — сообщают организаторы Moscow Music Week 2018. — Многие из них приедут еще и ради участия в одноименном форуме, который ставит перед собой просветительскую задачу: повысить уровень компетенций молодых музыкантов и подготовить их к работе в музыкальной индустрии на качественно новом уровне».

Расписание шоукейсов:

30 августа

Shoegaze Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:00

Shoegaze Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:00 Alternative Music Showcase — Punk Fiction (ул. Ольховская, 14с1) — 18:30

Retro-Sex Showcase — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 18:30

31 августа

Isolation Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:30

Isolation Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:30 Пост-бард шоукейс — «Вермель» (Раушская наб., 4) — 19:00

Dark Jazz Showcase — КЦ «Дом» (Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4) — 19:00

R&B Showcase — Powerhouse (Гончарная ул., 7/4с1) — 19:00

Experiment Showcase — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 19:30

Русская тоска — Downhouse (Большой Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 16) — 19:30

Ionoteka Showcase — «Смена» (Товарищеский пер., 4с5) — 19:00

1 сентября

Free Jazz Showcase — КЦ «Дом» (Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4)- 19:00

Free Jazz Showcase — КЦ «Дом» (Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4)- 19:00 Nordic Showcase — Powerhouse (Гончарная ул., 7/4с1) — 19:00

Девушки поют — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 19:00

Fields Showcase — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 23:00

Шоукейс фестиваля «Боль» — Aglomerat (Костомаровский пер., 3, стр. 12) — 18:00

Hyperboloid Showcase — Aglomerat (Костомаровский пер., 3, стр. 12) — 23:55

Sparrow Showcase — «Китайский летчик Джао Да» (Лубянский пр., 25, стр. 1) — 19:00

Hip-Hop Showcase — Down House Bar (Большой Спасоглинищевский пер., 9/1с16) — 18:30

2 сентября

ЭМО Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:00

Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:00 Ambient Showcase — КЦ «Дом» (Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4) — 19:00

Maskeliade Music School Showcase — Powerhouse (Гончарная ул., 7/4с1)- 19:00

New Wave 80's Showcase — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 19:00

Короли Китай-города Showcase — «Китайский летчик Джао Да» (Лубянский пр., 25, стр. 1) + Down House Bar (Большой Спасоглинищевский пер., 9/1с16) — 18:00

Партнеры Moscow Music Week 2018 — Московская школа музыки и мировой дистрибьютор The Orchard



