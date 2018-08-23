Moscow Music Week 2018 объявил программу фестиваля шоукейсов© Moscow Music Week
С 30 августа по 2 сентября в Москве в четвертый раз пройдет шоукейс-фестиваль Moscow Music Week, на котором выступят более 150 молодых независимых музыкантов.
«За выступлениями будут следить не только зрители и меломаны, но и представители продюсерских центров, букинг-агентств и звукозаписывающих компаний, музыкальные журналисты и эксперты, — сообщают организаторы Moscow Music Week 2018. — Многие из них приедут еще и ради участия в одноименном форуме, который ставит перед собой просветительскую задачу: повысить уровень компетенций молодых музыкантов и подготовить их к работе в музыкальной индустрии на качественно новом уровне».
Расписание шоукейсов:
30 августа
- Shoegaze Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:00
- Alternative Music Showcase — Punk Fiction (ул. Ольховская, 14с1) — 18:30
- Retro-Sex Showcase — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 18:30
31 августа
- Isolation Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:30
- Пост-бард шоукейс — «Вермель» (Раушская наб., 4) — 19:00
- Dark Jazz Showcase — КЦ «Дом» (Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4) — 19:00
- R&B Showcase — Powerhouse (Гончарная ул., 7/4с1) — 19:00
- Experiment Showcase — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 19:30
- Русская тоска — Downhouse (Большой Спасоглинищевский пер., 9/1, стр. 16) — 19:30
- Ionoteka Showcase — «Смена» (Товарищеский пер., 4с5) — 19:00
1 сентября
- Free Jazz Showcase — КЦ «Дом» (Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4)- 19:00
- Nordic Showcase — Powerhouse (Гончарная ул., 7/4с1) — 19:00
- Девушки поют — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 19:00
- Fields Showcase — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 23:00
- Шоукейс фестиваля «Боль» — Aglomerat (Костомаровский пер., 3, стр. 12) — 18:00
- Hyperboloid Showcase — Aglomerat (Костомаровский пер., 3, стр. 12) — 23:55
- Sparrow Showcase — «Китайский летчик Джао Да» (Лубянский пр., 25, стр. 1) — 19:00
- Hip-Hop Showcase — Down House Bar (Большой Спасоглинищевский пер., 9/1с16) — 18:30
2 сентября
- ЭМО Showcase — «Успех» (ул. Ольховская, 14с2) — 19:00
- Ambient Showcase — КЦ «Дом» (Большой Овчинниковский пер., 24, стр. 4) — 19:00
- Maskeliade Music School Showcase — Powerhouse (Гончарная ул., 7/4с1)- 19:00
- New Wave 80's Showcase — Pluton (Нижняя Сыромятническая ул., 11, корп. Б) — 19:00
- Короли Китай-города Showcase — «Китайский летчик Джао Да» (Лубянский пр., 25, стр. 1) + Down House Bar (Большой Спасоглинищевский пер., 9/1с16) — 18:00
Партнеры Moscow Music Week 2018 — Московская школа музыки и мировой дистрибьютор The Orchard
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