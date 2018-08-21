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День Киры Муратовой пройдет в «Октябре»

News_detailed_picture© «Ленфильм»

22 августа проект «КАРО.Арт и синематека журнала «Искусство кино» представят в московском киноцентре «Октябрь» фильмы Киры Муратовой «Настройщик» и «Познавая белый свет».

Показы посвящаются памяти Киры Муратовой (1934–2018).

  • «Настройщик» (2004)
    Фильм-интерпретация мемуаров знаменитого российского сыщика царских времен Аркадия Кошко. По сюжету главный герой Андрюша (Георгий Делиев) — настройщик роялей страстно влюблен в прекрасную Лину (Рената Литвинова). Это взаимная любовь, однако обстоятельства мешают возлюбленным быть счастливыми: Андрей беден, тогда как Лина, избалованная дочка богатых родителей, привыкла жить в достатке и роскоши. На какие жертвы и преступления готов пойти Андрюша ради своей любви?

Начало в 19:00, фильм представит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

  • «Познавая белый свет» (1978)
    Фильм снят в 1978 году, после семи лет вынужденного простоя Киры Муратовой, связанного с запретом ее предыдущего фильма «Долгие проводы» на Одесской киностудии. Картина стала единственной работой режиссера на «Ленфильме».
    Любовный треугольник разворачивается на стройке нового завода между штукатурщицей Любой (Нина Русланова) и двумя шоферами Михаилом (Сергей Попов) и Николаем (Алексей Жарков). Девушка мечтает о большой любви, которая не складывается у нее с Николаем. Однако после знакомства Любы с тихим молчаливым шофером Михаилом все меняется. Особым видением режиссера передается дух времени, нравы и этапы зарождения любви.

Начало в 22:10, фильм представит кинокритик и искусствовед Зара Абдуллаева.

Оба фильма будут будут показаны с 35-мм кинопленки.



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