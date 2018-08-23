Музей Толстого и Третьяковка готовят спецпоказ «Немой Толстой. Новое звучание»© Государственный музей Л.Н. Толстого
25 августа Государственный музей Л.Н. Толстого и Государственная Третьяковская галерея представят в Летнем кинотеатре Новой Третьяковки на Крымском Валу специальный показ к 190-летию Льва Толстого «Немой Толстой. Новое звучание».
Начало в 21:00, вход свободный. Показ приурочен к всероссийской акции «Ночь кино — 2018».
В программе немой фильм по одноименной повести Толстого «Поликушка» (1919) с Иваном Москвиным в главной роли, ставший одной одной из первых российских кинокартин, получивших мировое признание.
Фильм представит кинокритик Илья Миллер. Показ будет сопровождаться живым исполнением музыки, написанной специально для этого проекта Алексеем Борисовым и Тихоном Кубовым — московскими саунд-артистами, работающими в жанре electronica.
Также на показе будет представлен арт-объект «Голова Толстого», созданный современной художницей Ириной Кориной.
новости
17:25ИПСИ объявил набор на курс «Новые художественные стратегии»
15:22В Москве состоится финал фестиваля «Индюшата»
13:34Франческо Тристано выступит на фестивале SOUND UP
12:31Фестиваль документального кино Center Festival пройдет в Москве и Петербурге
11:56Пользователи интернета выбирают главного лжеученого России
11:16Арам Габрелянов ушел с поста гендиректора News Media
10:50«Теорию Большого взрыва» закроют после 12-го сезона
Вчера
18:09В Лондоне впервые покажут «Семнадцать мгновений весны»
17:17В Москве пройдет уикенд «Искусства кино»Все новости