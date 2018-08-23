Музей Толстого и Третьяковка готовят спецпоказ «Немой Толстой. Новое звучание»

25 августа Государственный музей Л.Н. Толстого и Государственная Третьяковская галерея представят в Летнем кинотеатре Новой Третьяковки на Крымском Валу специальный показ к 190-летию Льва Толстого «Немой Толстой. Новое звучание».

Начало в 21:00, вход свободный. Показ приурочен к всероссийской акции «Ночь кино — 2018».

В программе немой фильм по одноименной повести Толстого «Поликушка» (1919) с Иваном Москвиным в главной роли, ставший одной одной из первых российских кинокартин, получивших мировое признание.

Фильм представит кинокритик Илья Миллер. Показ будет сопровождаться живым исполнением музыки, написанной специально для этого проекта Алексеем Борисовым и Тихоном Кубовым — московскими саунд-артистами, работающими в жанре electronica.

Также на показе будет представлен арт-объект «Голова Толстого», созданный современной художницей Ириной Кориной.























