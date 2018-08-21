Илья Хржановский построит и сломает Берлинскую стену

© Maurizio Gambarini

В ноябре в Берлине восстановлением и разрушением стены, 28 лет разделявшей город, начнется международный художественный проект «Свобода. Равенство. Братство» российского режиссера Ильи Хржановского, посвященный выходу в прокат его фильма «Дау».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Копия Берлинской стены будет возведена на бульваре Унтер-ден-Линден у Дворца кронпринцев, где в 1990 году был подписан договор об объединении Германии. Как отмечает Berliner Festspiele, первая часть проекта — «Свобода» — предполагает «создание города в городе на короткий период времени, который показывает жизнь по другим правилам и делает ее осязаемой».

Воссозданный Восточный Берлин станет площадкой для инсталляций, перформансов и концертов. Также там будут показаны 13 работ Ильи Хржановского. В реализации проекта, реконструирующего события 1938–1968 годов, примут участие более 400 человек.

Следующие две части проекта будут осуществлены в Париже («Братство») и Лондоне («Равенство»).

Фильм Ильи Хржановского «Дау» — биография советского физика Льва Ландау по мотивам мемуаров его вдовы Коры Ландау. Съемки картины проходили с 2008 года в Москве, Петербурге, Баку, Копенгагене, Лондоне и Харькове, где была сооружена одна из самых больших декораций в Европе — макет секретного НИИ. Трехчасовая версия фильма «Дау» готовится к выходу в прокат в 2019 году.



