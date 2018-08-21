Выставка Владимира Сальникова пройдет в ММОМА

Выставка Владимира Сальникова пройдет в ММОМАВладимир Сальников. Из серии «10 000 левых женских ушей»© ММОМА
27 сентября в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка «Спасение пространств», посвященная творчеству живописца, видеохудожника, художественного критика и теоретика современного искусства Владимира Сальникова (1948–2015).
Кураторами выставки выступили Ирина Горлова и Леонид Бажанов. Ее название отсылает к одноименному проекту Владимира Сальникова, реализованному в 1995–2000 годах «TV Галереей» в Центре современного искусства на Якиманке: художник придумал собственное телевизионное «вероучение» и выступил в качестве «проповедника», которому внимали посетители галереи.
Общение с публикой проходило в формате беседы посредством прямого телеэфира, а также лекций, напоминающих гипнотические сеансы. Проект раскрывал «терапевтичнось» личности автора, его способность к коммуникации: Сальникова многие начинающие художники, критики, кураторы действительно воспринимали как учителя. Этот опыт работы с видео и телевизионными технологиями Владимира Сальникова стал не только одной из первых интерактивных медиаинсталляций в России, но и одной из самых известных работ художника.
«Спасение пространств» в ММОМА охватит 35 лет творческой жизни Владимира Сальникова и представит более 200 произведений живописи, работ на бумаге, тиражной графики и видео.
Экспозиция состоит из четырех разделов. Раздел «Порождение рисунка» (1970-е — 1980-е) посвящен экспериментам Сальникова с техниками и позволяет узнать его не только как портретиста и видеохудожника, но и как мастера рисунка. Тема телесности в творчестве Владимира отражена в разделе «Художник и модель» (1980-е — 2000-е). В разделе «Пространство картины» представлены произведения 2000-х годов, а также «сюрреалистические» опыты автора на тему русской истории и культуры XX века.
Проблематика четвертого раздела выставки — «Спасение пространств» — касается взаимодействия художников и зрителей, авторов и критиков. В основе блока – тот самый медиапроект, сделавший Сальникова «проповедником» от искусства, а также монументальные живописные портреты.
Выставка «Владимир Сальников. Спасение пространств» в ММОМА продлится до 28 октября.
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