 
17:33 20 августа 2018Новости
8410
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

На MIEFF научат снимать на 16-мм камеру и вручную проявлять пленку

News_detailed_picture© Baltic Analog Lab

С 27 по 29 сентября во время Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF специалисты из Baltic Analog Lab (Рига) проведут воркшоп по съемке 16-мм кинокамерой и ручной проявке кинопленки. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.

Цель воркшопа — научить режиссеров работать с пленкой и объяснить, какие химические процессы происходят при съемке и проявке. Созданные на воркшопе работы будут показаны на презентации Baltic Analog Lab 29 сентября на фестивале MIEFF.

Принять участие в воркшопе могут художники и режиссеры любого возраста, которые интересуются аналоговыми способами съемки и хотят расширить свою художественную практику.

Программа:

  • Физические и химические основы работы с 16-мм кинопленкой;
  • 16-мм кинокамера. Введение;
  • Съемка на 16-мм кинокамеру;
  • Проявка обращаемой кинопленки в лаборатории;
  • 16-мм кинопроектор и проекция. Введение;
  • Открытый показ результатов воркшопа в «Электротеатре Станиславский».

Преподаватели:

  • кинорежиссер, теоретик, директор Латвийской национальной киношколы Янис Путнынш;
  • художница, кинорежиссер, директор фестиваля аналогового кино Process Иева Балоде;
  • программный директор фестиваля аналогового кино Process Ласма Бертуле.

Воркшоп проводится при поддержке Kodak Russia

Комментарии


Сегодня на сайте

Владимир Лагранж: «Меня спросили: “Володь, а вот ты во Франции был. А нищих там, какой-то социальный провал не снимал?”»Общество
Владимир Лагранж: «Меня спросили: “Володь, а вот ты во Франции был. А нищих там, какой-то социальный провал не снимал?”» 

Разговор с классиком советской фотографии об условиях работы репортера в СССР, методах съемки и судьбе его фотографического архива

16 августа 201835590