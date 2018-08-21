На MIEFF научат снимать на 16-мм камеру и вручную проявлять пленку© Baltic Analog Lab
С 27 по 29 сентября во время Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF специалисты из Baltic Analog Lab (Рига) проведут воркшоп по съемке 16-мм кинокамерой и ручной проявке кинопленки. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.
Цель воркшопа — научить режиссеров работать с пленкой и объяснить, какие химические процессы происходят при съемке и проявке. Созданные на воркшопе работы будут показаны на презентации Baltic Analog Lab 29 сентября на фестивале MIEFF.
Принять участие в воркшопе могут художники и режиссеры любого возраста, которые интересуются аналоговыми способами съемки и хотят расширить свою художественную практику.
Программа:
- Физические и химические основы работы с 16-мм кинопленкой;
- 16-мм кинокамера. Введение;
- Съемка на 16-мм кинокамеру;
- Проявка обращаемой кинопленки в лаборатории;
- 16-мм кинопроектор и проекция. Введение;
- Открытый показ результатов воркшопа в «Электротеатре Станиславский».
Преподаватели:
- кинорежиссер, теоретик, директор Латвийской национальной киношколы Янис Путнынш;
- художница, кинорежиссер, директор фестиваля аналогового кино Process Иева Балоде;
- программный директор фестиваля аналогового кино Process Ласма Бертуле.
Воркшоп проводится при поддержке Kodak Russia
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