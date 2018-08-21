На MIEFF научат снимать на 16-мм камеру и вручную проявлять пленку

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С 27 по 29 сентября во время Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF специалисты из Baltic Analog Lab (Рига) проведут воркшоп по съемке 16-мм кинокамерой и ручной проявке кинопленки. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.

Цель воркшопа — научить режиссеров работать с пленкой и объяснить, какие химические процессы происходят при съемке и проявке. Созданные на воркшопе работы будут показаны на презентации Baltic Analog Lab 29 сентября на фестивале MIEFF.

Принять участие в воркшопе могут художники и режиссеры любого возраста, которые интересуются аналоговыми способами съемки и хотят расширить свою художественную практику.

Программа:

Физические и химические основы работы с 16-мм кинопленкой;

16-мм кинокамера. Введение;

Съемка на 16-мм кинокамеру;

Проявка обращаемой кинопленки в лаборатории;

16-мм кинопроектор и проекция. Введение;

Открытый показ результатов воркшопа в «Электротеатре Станиславский».

Преподаватели:

кинорежиссер, теоретик, директор Латвийской национальной киношколы Янис Путнынш ;

; художница, кинорежиссер, директор фестиваля аналогового кино Process Иева Балоде ;

Process ; программный директор фестиваля аналогового кино Process Ласма Бертуле.

Воркшоп проводится при поддержке Kodak Russia



