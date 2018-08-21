Объявлена образовательная программа фестиваля Synthposium

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Лекции, воркшопы и артист-токи пройдут с 29 августа по 2 сентября в Москве на пятом фестивале изобретательной музыки и музыкальных изобретений Synthposium.

Как сообщают организаторы Synthposium 5, в этом году партнерами образовательной части фестиваля выступят Московская школа музыки и Московская школа кино, которые входят в образовательную платформу Universal University.

С 29 по 31 августа площадкой образовательной программы будет Московская школа музыки.

Специалист в области истории советской экспериментальной и электронной музыки Андрей Смирнов прочитает лекцию «Электрификация ритма. Ритмикон» о первой в мире ритм-машине, построенной Львом Терменом, музыкант, продюсер и теоретик музыки Федор Веткалов в своей лекции «Процесс» расскажет о том, что даже маститые музыканты и художники при создании своих произведений сталкивались с трудностями и неудачами.

Ветеран экспериментальной музыки, японка Haco проведет Sound Bugscope Workshop, участники которого будут учиться воспринимать окружающие звуки как возможные элементы музыкальной импровизации.

В рамках совместной программы с фондом V-A-C композитор, инженер, президент Бельгийской федерации электроакустической музыки Тодор Тодоров расскажет о процессе создания своих работ, а также о разработанных им инструментах и программах, основанных на сенсорном и жестовом управлении.

На воркшопах по сбору звуковых устройств, можно будет собрать компактные синтезаторы с Captain Credible, Bastl Instruments и Meng Qi.

Московская школа музыки подготовит специальную программу для фестиваля по трем направлениям: music production, songwriting & music performance и music business, а преподаватели Московской школы кино расскажут о тонкостях звукорежиссуры и создании саундтреков.

Также в программе лекции участников Лаборатории новых медиа. Андрей Бундин расскажет о том, как создаются произведения при помощи математических алгоритмов методов цифрового синтеза и обработки звука, Patrick K.-H. (Антон Яхонтов) — о многоканальной музыке и средах ее обитания: акусмониуме, октофонии, звуковых галереях и их совместимости с музыкальным и арт-контекстом.

1 и 2 сентября вместе с открытием EXPO образовательная программа переместится в «Электротеатр Станиславский». Датский дизайнер, писатель и электронный музыкант Ким Бьорн расскажет о своей книге о музыкальных интерфейсах «Push Turn Move» и о готовящейся к выпуску следующей книге — «Patch & Tweak», посвященной модульным синтезаторам.

Музыкант, композитор, директор Elektronmusikstudion (EMS) Матс Линдстрем расскажет об этой уникальной шведской студии, занимающейся исследованием, развитием и поддержкой электроакустической музыки, журналист и музыкант Ник Завриев будет говорить о взаимосвязи звука и времени, он объяснит, как, вслушавшись в особенности записи, сведения и структуры аранжировок, научиться распознавать разные музыкальные эпохи.

Московский электронный музыкант и продюсер Андрей Орлов выступит с лекцией об использовании дилея в электронной музыке, команда Teenage Engineering (Стокгольм) проведет мастер-класс с использованием своей линейки компактных музыкальных гаджетов PO и нового многофункционального синтезатора OP-Z.



