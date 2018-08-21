Ислам Чипси и Laraaji выступят в Парке Горького

Ислам Чипси и Laraaji выступят в Парке ГорькогоIslam Chipsy & EEK© Qu Junktions
Eгипетское трио Islam Chipsy & EEK и американский музыкант Laraaji станут хедлайнерами музыкального фестиваля Fields, который пройдет 9 сентября, в Парке Горького.
Islam Chipsy & EEK — клавишник и два барабанщика, переосмысляющие традиционный арабский стиль чааби, и 74-летний Laraaji, признанный одним из родоначальников нью-эйджа и медитативного эмбиента, выступят в России впервые.
«Четвертый выпуск фестиваля Fields под названием Open Borders будет стирать границы — географические, стилистические, культурные и субкультурные», — сообщают организаторы.
Алексей Бобровский сыграет техно на установке из 60 барабанов, ансамбль Kymatic исполнит произведения Moa Pillar, Lovozero и других электронных музыкантов.
Кроме того, в программе аудиовизуальный концерт Fogh Depot, выступление АДМИ (Ансамбля Детских Музыкальных Инструментов), в репертуаре которого грувовая стадионная электроника по мотивам Chemical Brothers и The Prodigy соседствует с трип-хопом, пародийным техно и дроуном, и совместная импровизация Петра Термена и Никиты Забелина.
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