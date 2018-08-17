Кинотеатр «Иллюзион» открывается после ремонта

25 августа специальными показами и программой всероссийской акции «Ночь кино» откроется главная площадка Госфильмофонда – московский кинотеатр «Иллюзион», который с 15 июня был закрыт на ремонт.

«Обращая взгляд к истории кинотеатра, мы воссоздаем оригинальный фасад и вывески — те самые, что были установлены в 1966 году, — сообщает сайт Госфильмофонда. — Репертуар "Иллюзиона"... вновь будет наполнен показами с пленки и архивными находками, дополняясь при этом современными авторскими программами и спецпроектами».

В день открытия в «Иллюзионе» будут представлены программы «Иллюзии действительности» (в 12:00) — мультфильмы 1920-х и 1930-х годов, «Утерянная комедия» (в 14:39) — короткометражные комедийные фильмы, считавшиеся утраченными, и «Взрослые дети» (в 15:45) — подобранные парами отечественные и иностранные фильмы разных лет, осмысляющие тему взросления. Первую пару составят «Ноль за поведение» (1933) Жана Виго и «Пацаны» (1983) Динары Асановой.

В 19:00 состоится встреча с режиссером Александром Хантом («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Он представит свой новый фильм «Межсезонье».

В 20:30 в рамках «Ночи кино» начнется специальный показ вестерна Дэвида и Нэйтана Зеллнеров «Девица» (Damsel, 2018) из программы предпремьер «Рубежи», которую курирует журнал «Искусство кино».







