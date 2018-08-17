В Измайлово пройдет фестиваль DIY-культуры

25 августа на территории творческого квартала Vernissage в Измайловском кремле пройдет ежегодный фестиваль независимой городской культуры и низовых инициатив «Горизонталь». Вход на фестиваль бесплатный.

Программа фестиваля приводится на сайте Vernissage.

В этом году в открытых дискуссиях и лекциях фестиваля примут участие публицист Алексей Цветков, философы Игорь Чубаров и Елена Косилова, исследовательница искусства и куратор Наталья Смолянская, журналист Павел Никулин, художница Катрин Ненашева и другие.

Темами для разговоров станут антиурбанизм, город и гендер, сквотинг и саморганизованные городские сообщества в контексте мирового опыта, small media и психоактивизм.

Музыкальный редактор и культуролог Джон Робб расскажет о российском издании книги «Устная история панк-рока», а новое издательство «Элементарные формы» презентует книгу «Аутсайдеры» — впервые изданное на русском языке исследование американского социолога Говарда Беккера.

Как всегда, «Горизонталь» представит работы независимых художников, в 2018 году ими станут Пит Мулинов, Аркадий Тропинкин и Ян Тамкович-Фриске.

На ярмарке посетители смогут найти книги малых независимых издательств (Ad Marginem Press, Common place, Ил-music, Радикальная теория и практика, Chaoss/Press, «Циолковский» и другие), дистро и релизы музыкальных лейблов (Кирпич, Сияние, VHSrecords, Tapetalks), виниловые пластинки из магазина Maximum Vinyl, букинистику, самодельные украшения, streetwear и винтажную одежду.

Кроме того, организаторы подготовили детскую программу.

Закончится вечер концертом израильской группы Kids Insane, БРОМ и других представителей современной андерграундной сцены.



